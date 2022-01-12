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Haberler Ekonomi Özel okul zammına Milli Eğitim freni

Özel okul zammına Milli Eğitim freni

12.1.2022

Özel okul zammına Milli Eğitim freni
ÖZEL okul zam oranı belli olurken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer zam uygulama sürecine 'dur' dedi. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) kararına göre, 2022'de özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyondan fazla aileyi ilgilendiriyor. İlgili çalışma yönetmeliğin özel maddesine göre yapılacak. Özel okullar bu yıl için en fazla yüzde 36.7 zam uygulayabilecek. Formül gereği 2021 yılı ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması toplanıp ikiye bölünüp sonrasında da 5 puan eklenmesiyle ortaya çıkan rakam zam olarak fiyatlara yansıyacak. Bundan sonraki oran MEB tarafından belirlenecek.