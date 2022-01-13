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Haberler Ekonomi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı

13.01.2022, 09:16

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 116 kişilik sözleşmeli personel alım ilanı 13 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Alınacak unvanlar şu şekilde: Teknisyen, büro personeli, sağlık teknikeri ve hemşire

Müracaatlar, 13.01.2022 – 27.01.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...