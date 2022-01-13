Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 116 kişilik sözleşmeli personel alım ilanı 13 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Alınacak unvanlar şu şekilde: Teknisyen, büro personeli, sağlık teknikeri ve hemşire

Müracaatlar, 13.01.2022 – 27.01.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.