Hızlı destek paketine büyük ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve 75 bin gence iş fırsatı sunan KOSGEB destekli istihdam paketi büyük ilgili gördü. Gençlerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracak 100 bin liralık destek paketine 10 bini aşkın işletme başvurdu. Programa daha önce destek alan firmalar da başvurabilecek. İstihdam edilen personelin şehir değiştirme, başka işe girmesi durumunda şartları taşıyan başka personel alındığında da destek sürecek. Yenilikçi genç işletmelerde ciro şartı aranmayacak. KOSGEB, çevrimiçi düzenlenen toplantıda işletmelerin destek paketine ilişkin sorularını tek tek yanıtladı. Yeni aşamada destek kapsamına imalat, tamamlayıcı sektörler, salgının yoğun etkilediği bazı hizmet, ticaret sektöründeki küçük ölçekli işletmeler alındı. Sektörlerin detaylı listesine, www. kosgeb.gov.tr adresindeki "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" bilgilendirme sayfasından ulaşılabiliyor.

12 AY İSTİHDAM ŞARTI

Üniversite, meslek yüksekokulu veya teknik lise mezunlarını önceki senenin üstüne artı 1 istihdam olarak alan firmalara 100 bin liralık destek sağlanacak. Destek, 2021 yılı ortalama personel sayısının korunması şartı ve en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü karşılığında verilecek. 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu personel destek kapsamında istihdam edilebilecek. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda yani 2021 yılının Kasım ayında işletmede çalışmayan personel "yeni" kabul edilecek. Programının birinci ve ikinci etaplarından yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek. İşletmelerin destekten faydalanabilmesi için 2019'da en az 75 bin lira satış hacmine sahip olmak gerekiyor. Bu kriter, pandemiden önce faal olmanın göstergesi sayılıyor.

YENİLİKÇİ İSLETMELERDE CİRO SARTI ARANMIYOR

BAŞVURU itibariyle TEKMER ve teknoparklarda bulunan işletmeler ile kamudan Ar-Ge desteği alarak projesini başarıyla tamamlamış ya da projesi devam eden işletmeler ile 2017 kuruluş yılından sonra patent belgesi almış ya da teknolojik ürün deneyim belgesi almış işletmelerde 75 bin liralık ciro şartı aranmayacak. Programa başvurular, 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecek. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih, 25 Mayıs 2022 olacak. Desteğin ödeme aşamasında işletmelerin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması veya geçmişe dönük borçlarını yapılandırmış olmaları gerekiyor.

HAZAL ATEŞ