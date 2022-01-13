Marketlerin fiyat oyunu

AK Parti Kars Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Tarlada ucuz olan sebzemeyve markette neden pahalı. Fiyatlar düşecek mi?" soruları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Tarladaki insanın elindeki ürünü almaya yöneldiler" diyen Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Vatandaşın '50 kuruşa alıp 4.5 liraya piyasaya sürüyorlar' dedikleri adamların şu anda büyük bir kısmını biz komisyoncu olarak görüyoruz ama bunlar ne yazık ki büyük marketlerinin piyasadaki adamları. Bunlar geliyorlar senin şu tarlana şu kadar para veririm diyorlar, kabul etmediğiniz taktirde orada çalışan insanları da kendileri bağladıkları için sizin ürününüzü toplama şansınızı da elinizden alıyorlar. Bir müddet sonra mecburen bunların istediği fiyattan ürününüzü satmak zorunda kalıyorsunuz. Bu boyutuyla üreticiyi tamamen öldürmüş ve kendilerine bağlamış oluyorlar. Alan bunlar, taşıyan bunlar, depolayan bunlar, paketleyen ve pazarlayan da bunlar. Dolayısıyla aradaki hiç bir yere başka birisini sokmuyorlar" diye konuştu.

TARLADAN ALIYORLAR

Prof. Dr. Yunus Kılıç şunları söyledi: "Özellikle son yıllarda tüketimin büyük bir boyutunu elinde tutan bu market zinciri dediğimiz her birinin 10 bin mağazası olan beyefendiler aynı zamanda tüketici kısmından kazandıklarını kendileri açısından yeterli bulmadılar. Bu sefer ta tarladaki insanın elindeki ürünü almaya kadar yöneldiler." Hallerdeki komisyoncuların birçoğunun da şu anda bu kişiler adına alım yaptığını ve piyasayı da onların belirlediğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Yüklü alımlar yaptıkları için çok küçük çapta kendi namına alım yapan komisyoncular ile pazardaki diğer esnaf bunlarla başa çıkamaz çünkü malın çoğunu topluca tarladan direk üreticiden aldıkları için piyasayı bunlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

DENETLENMESİ GEREK

Yaşanan fiyat artışlarının nedenini açık açık ortaya koyan ve sorunun çözümüne yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yunus Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl hallere gelmesi muhtemel yaklaşık 60 milyon tonluk sebze meyve ve hayvansal ürünün denetlenmesi önemli. Hallerin fiziki şartlarını iyileştirip, teknolojiden yararlanarak bu ürünleri izleyebilecek hale getirebilirsek layıkıyla denetleme imkanına kavuşmuş olacağız. Yoksa bu kişilerin fatura yazdığı, bu kişilerin irsaliye kestiği bir ortamda devlet ne kadar iyi niyetli olursa olsun ne yazık ki birçok yerde zafiyet söz konusu oluyor ve takip edemiyorsunuz."

ÜRÜN GİRDİ MALİYETİNDE DÜŞÜŞ OLACAK

PIYASA şartlarında fiyatların oluşabilmesine zemin oluşturmak için birçok yerde fiziki şartların oluşturulmasına ihtiyaç olan hallerin yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Komisyon Başkanı Prof. Dr. Kılıç, "Bununla alakalı şu anda ciddi çalışmalar var. Türkiye'de bu sürece davranışlarıyla eylemleriyle işlemleriyle olumsuz katkı verenler var. Ürün girdi maliyetlerinde önümüzdeki süreçte düşüş olacağını bekliyoruz" görüşünü dile getirdi.

FATİH ŞENDİL