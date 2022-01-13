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Haberler Ekonomi Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 11,4 arttı

Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 11,4 arttı

Ekonominin büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretim verisini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre sanayi üretimi beklentilerin üzerinde aylık %3,3, yıllık bazda ise %11,4 arttış kaydetti. Beklenti yüzde 8 düzeyinde artış olacağı yönündeydi.

13.01.2022, 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022, 10:17

Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 11,4 arttı

Ekonominin büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretim verisini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre sanayi üretimi beklentilerin üzerinde aylık %3,3, yıllık bazda ise %11,4 arttış kaydetti. Beklenti yüzde 8 düzeyinde artış olacağı yönündeydi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %11,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5, imalat sanayi sektörü endeksi %12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.