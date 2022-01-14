Aydem ve Gediz Perakende BM Sözleşmesi katılımcısı

AYDEM Enerji'nin Aydın, Denizli, Muğla'da faaliyet gösteren elektrik perakende şirketi Aydem Perakende ile İzmir, Manisa'da faaliyet gösteren elektrik perakende şirketi Gediz Perakende, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) katılımcısı oldu. Bu gelişmeyle tüm iş süreçlerinde UN Global Compact'in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkesine uymayı taahhüt eden Aydem Perakende ve Gediz Perakende; her yıl bu alanlardaki çalışmalarını rapor halinde sunacak. Sektörde "sürdürülebilir", "yenilikçi" ve "insan odaklı" yaklaşımlarıyla fark yaratmak üzere çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, "3 şirketimizle Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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