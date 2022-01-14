Çiftçiye emeklilik fırsatı

Hükümet, milyonlarca çiftçinin yüzünü güldürecek, emeklilik kapısını açan önemli bir adım daha attı. Çiftçilerin sigortalı çalışmasını teşvik etmek için "hasat sigortası" başlatıldı. Yeni sistemle ekinini Temmuz'da kaldıran çiftçi bu tarihte primini yatırabilecek. Çiftçiler Ocak-Haziran dönemine ait sigorta primlerini Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemine ait primlerini de Ocak ayı içinde yatırabilecek.

SGK GENELGESİ YÜRÜRLÜKTE

Çiftçiler de dâhil olmak üzere çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye giriyor. Sosyal sigorta prim tabanı genişletilerek, sisteme giriş kolaylaştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kapsamında uygulamaya girecek yeni adımlara ilişkin iki genelge yayımladı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiftçilere sigorta yaptırmaları için hasat dönemi dikkate alınarak özel prim ödeme planı sunuldu. Buna göre, Tarım Bağ-Kur'luları primlerini Ocak ve Temmuz ayında yılda iki taksitle ödeyebilecek. Uygulama 1 Ocak tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için başlayacak.

PRIM MIKTARI BIN 668 TL OLDU

Yeni sistemle ekinini Temmuz'da kaldıran çiftçi bu tarihte sigortasını ödeyebilecek. Son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ödemeler ilk iş gününde yapılabilecek. Bu yolla son açıklanan verilerle yüzde 88'e kadar yükselen tarımdaki kayıt dışılığın da azaltılması hedefleniyor. Yeni asgari ücretle birlikte tarım Bağ- Kur primleri de bin 668 lira oldu. Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği ile birlikte tarım Bağ-Kur primi bin 426 lira olarak yatırılacak. Çiftçi Bağ-Kur emeklisi olmak, tarım faaliyetlerinde bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı olan, isteğe bağlı sigorta primini ödeyenler için mümkün olabiliyor. Çiftçi Bağ-Kur'lular için emeklilik koşulları esnafla aynı. En düşük (1802 lira) emekli tarım Bağ- Kur'lusunun aylığı 2500 liraya çıktı. Yeni genelgeyle tarımda istihdam edilen genç nüfusun sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmesi de kolaylaştırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ GERİ ALINMAYACAK

EMEKLILERE bayram ikramiyeleri 2022'de yatırılmaya devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme gününün dini bayramlara denk gelmesi durumunda ödemenin hangi tarihte yapılacağını ilan edecek. Bazı yıllarda bayramdan önceki ayda ödeme yapılabiliyor. Ödeme tarihinin öne çekildiği dönemde bayram ikramiyesi verildikten sonra emeklinin vefatı durumunda aileden geri alınıyordu. Artık emeklilere ödenen bayram ikramiyesi vefat durumunda geri alınmayacak.

HAZAL ATEŞ