Oto Tamirciler Odası’nda Heppekcan yeniden seçildi

İZMİR Oto Tamirciler Odası Olağan Genel Kurulu, Birinci Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Pandemi tedbirleriyle yapılan genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Mevcut Başkan Necdet Heppekcan, tek aday olduğu seçimi 101 oy ile kazandı. Başkan Heppekcan'ın yönetim kurulunda Mustafa Sezer, Selçuk Kaçar, Ali Heptazeler, Bülent Hüseyin Kapkaç, İrfan Türkay, İsmail Alemdar, Mustafa Harputlu, Turgay Avcı, Hakan Güler ve Hüseyin Çelik asil üye olurken, Yener Yarşı, Abdullah Sert, Aşkın Çoşkundağ, Hakan Özsaran, Zafer Tosun, İbrahim Hasgülşenler, Aykut Girgin, Mustafa Kafalı, Bülent Kos, Vedat Uzdil ve Hüdaverdi Uçan yedek üye oldu. Denetim kurulunda ise asil üye olarak M. Ali Temelbasan, Özkan Tekin, Kıvanç Köksoy, yedek üye olarak Ahmet Özdemir, Gökhan Sezer ve Serkan Çelik yer aldı. ■ MERT ALPDÜNDAR

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