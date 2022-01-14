Sermaye Piyasa Kurulu 29 Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 17 Memur, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 2 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 8 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

Sınav başvuruları 17.01.2022 – 01.02.2022 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.