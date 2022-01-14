Zamlı memur ve emekli maaşları yarın hesaplarda

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı ile netleşti. SSK ve Bağ- Kur'lunun en düşük emekli maaşında ise güncellemeye gidildi. En düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Memur ve emekli maaşları ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre yükseldi. Emekli memurlar, ek zamdan da yararlanacak ve böylece 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.

HAFTA SONU ÖDEME VAR

Zamla birlikte memur emeklileri maaş tutarlarına göre Ocak ayından itibaren 168 lira ile 1.100 lira arasında ek ödeme alacaklar. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını yarın (15 Ocak'ta) alacak. Milyonların beklediği zamlı maaşlar yarın hesaplarda olacak. Öte yandan SSK emeklilerinin zamlı maaşları 17-26 Ocak günlerinde, Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları da 25-28 Ocak günlerinde verilecek. 1 Ocak itibariyle ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde maaşlar herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde yani zamanında ödenecek. Böylece tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak

SED ÖDEMELERİ 1611 LİRAYA YÜKSELDİ

HÜKÜMETIN çocukların desteklenmesi amacıyla düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere verdiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri dünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler 15 Ocak'a kadar tamamlanacak. Bu yıl yapılan SED ödemelerinin miktarının arttığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız" dedi.