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Haberler Ekonomi Cengiz Enerji’den Özbekistan’a yatırım

Cengiz Enerji’den Özbekistan’a yatırım

15.1.2022

Cengiz Enerji’den Özbekistan’a yatırım

Cengiz Enerji, Özbekistan'ın Sirdaryo kentinde inşa edeceği 220 megavat kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santralinin kurulumuna başladı. Tesisin kurulumunun yılın ikinci yarısında tamamlanması planlanırken, Cengiz Enerji tesiste yapişlet modeliyle 25 yıl boyunca elektrik üretecek. Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, Özbekistan'ın enerji altyapısının yenilenmesi sürecine ve enerji üretimine destek verdiklerini belirterek, "Bu yatırım bizi çok heyecanlandırıyor. Özbekistan'daki kurulu gücümüz de 460 megavata çıkmış olacak" diye konuştu.