Hanelere 1150 lira doğalgaz desteği

Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği yakacak desteğinin rakamı belli oldu. Doğrudan kişilerin hesaplarına yatırılacak destekten 4 milyon hane yararlanacak. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık yılda iki taksit halinde verilecek desteğin 450-1150 lira arasında olacağını ve 3 milyar lirayı bulacağını söyledi.

Bakanlık, 1,8 milyon haneye verdiği kömür desteğine de devam ediyor. Doğalgaz desteği için Şubat ayının ikinci yarısında başvurular alınacak. Mart'ın 2. yarısında da ödemeler yapılacak. Başvuruların tamamını e-devlet üzerinden yapmak mümkün. E-devlet kaydı olmayanlara yönlendirmeler yapılacak.

FATMA GÖKSU / ANKARA