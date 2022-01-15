“Madencilik sektörü kilit bir öneme sahip”

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir İvrindi'de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TÜMAD Madencilik altın ve gümüş madeni işletmesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, madencilik sektörünün ülkemizde kilit bir öneme sahip olduğunu söyledi. Dönmez, "Son zamanlarda madenciliğe, özellikle de altın ve gümüş madenciliğine yönelik oluşturulmaya çalışılan olumsuz algının farkındayız. İş makinalarının yakılması, çalışanların yıldırılmaya çalışılmasına şahit oluyoruz." dedi.