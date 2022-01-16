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Haberler Ekonomi Halı saha işletme hakkı kiraya verilecektir

Halı saha işletme hakkı kiraya verilecektir

Sancaktepe Belediye Başkanlığınca Halı saha işletme hakkı kiraya verilecektir.

16.01.2022, 10:51

Halı saha işletme hakkı kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 1. Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda, Samandıra G22A05D2D Pafta, 6758 Ada, 5 Parsel, Fatih Mahallesi Güzyurdu Sokak No:1 adresinde bulunan, Halı Saha ve tesisinin 20:00 ile 24:00 saatleri arası işletme hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi ile İhale Şartnamesi çerçevesinde üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...