Halı saha işletme hakkı kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 1. Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda, Samandıra G22A05D2D Pafta, 6758 Ada, 5 Parsel, Fatih Mahallesi Güzyurdu Sokak No:1 adresinde bulunan, Halı Saha ve tesisinin 20:00 ile 24:00 saatleri arası işletme hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi ile İhale Şartnamesi çerçevesinde üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.