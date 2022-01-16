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Haberler Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 8 araştırma görevlisi alımı yapılacak.

16.01.2022, 09:55

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite tarafından, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...