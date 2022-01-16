Izmirli kantinciler yine Yavuz’u seçti

İZMİR Kantinciler Esnaf Odası (İKEO) Olağan Genel Kurul Toplantısı kıran kırana geçti. Birlik Plaza'da gerçekleşen ve üç adayın katıldığı seçimde, mevcut Başkan Özgür Yavuz'un mavi listesi 270 oy alarak ipi göğüsleyen taraf oldu. Diğer adaylardan Yılmaz Kayar'ın beyaz listesi 200 oy, Aydın Esnafoğlu'nun turuncu listesi ise 20 oy aldı. Seçim sonrasında açıklama yapan Başkan Özgür Yavuz, "Öncelikle son 3 buçuk aylık süreçte çok kahrımı çeken eşim Serap Yavuz'a teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımın tamamı var gücüyle çalıştı. Kazanan meslek oldu. Biz dört yıllık süreçte inşallah görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Yavuz'un listesinde İrfan Ertuş, Hüseyin Gazi Ağca, Osman Böyük, Ali Kotluk, Deniz Türken ve İbrahim Yağcıoğlu asil yönetim kurulu üyesi olurken, Aylin Tezkaç, Necla Gencer ve Arzu Yılmaz ise asil denetim kurulu üyesi oldu.

■ MERT ALPDÜNDAR