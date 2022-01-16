Kuru domates ihracatı 97 milyon dolar

KURU domates, Türkiye'ye geçen yıl 97 milyon dolar döviz kazandırdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2020'de 83 milyon dolar olan kuru domates ihracatı geçen yıl yüzde 17 arttı. Önceki yıl 31.2 bin ton olan ihracat miktarı da 2021'de yüzde 18 yükselerek 36.8 bin tona çıktı. Bu üründe 106 ülkeye ihracat yapılırken, ilk üç sırayı ABD, İtalya ve Almanya aldı. Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, kuru domateste Türkiye'nin dünyadaki önemli üreticiler arasında yer aldığını kaydederek, Ege'nin de ülkenin kuru domates üretim ve ihracatının yüzde 95'ini karşıladığını söyledi.

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