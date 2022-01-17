Deride kayıpları geri aldık, yükseliş sürecek

Türkiye geneli ve Ege'de deri ve deri mamulleri sektöründeki hızlı yükseliş devam ederken, ihracat da 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 30 artışla 1 milyar 331 milyon dolardan 1 milyar 726 milyon dolara çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre sektör ihracatında en büyük pay ayakkabının oldu. Ayakkabı ihracatı geçen yıl yüzde 23'lük artışla 1 milyar 5 milyon dolara yükseldi. Böylece 1 milyar dolar bandı aşıldı. Sektörün ihracatında deri ve postlar 269 milyon dolar ile ikinci, saraciye 243 milyon dolar ile üçüncü, deri konfeksiyon ise 207 milyon dolar ile dördüncü sırada yer aldı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Erkan Zandar, sektörün yakaladığı yükselişi, beklentileri ve yaşanan değişimi Hafta Başı Sohbetleri'nde Yeni Asır'a anlattı.

AYAKKABI İLK SIRADA

● Sektör açısından 2021 yılını nasıl geçirdiniz? Hangi ürünler öne çıktı?

2021 aslında 2020 yılının yaralarının sarıldığı bir yıl oldu. 2019'daki başarının 2020'deki kayıplarını, 2021'de geri aldık. Deri ihracatında ülke genelinde yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yakalandı. Ege Bölgesi'nde ise bu artış yüzde 32 oldu. Sektörde en büyük ihracat artışı yüzde 39'la ayakkabıda yaşandı. Ayakkabı tek başına bir milyar doları aşmış durumda. Onun da yüzde 50'ye yakını deri ayakkabılardan oluşuyor. Alt sektörlerimizden saraciye ve çanta iyi bir atılım yaptı. Deri konfeksiyon dış satımında Ege yüzde 34'lük bir artış yakaladı. Ama dediğim gibi bu artışlarla aslında yaralar sarıldı. En büyük artış ise yüzde 61 ile deri ve postlarda gerçekleşti. Yani işlenmemiş deride. Bunun nedeni ise Türkiye ciddi miktarda kromlu deri yani yarı işlenmiş deri ihracatı yapıyor şu anda. Bu şu anda çözemediğimiz bir sorun. Maalesef bunun önüne geçemiyoruz.

ÜLKEMİZ CAN SİMİDİ OLDU

● Deri ve deri mamülleri sektöründe 2022 yılı hedefleriniz nelerdir?

2022 yılına çok büyük hedeflerle girmek istemiyoruz. Post-pandemik dönemde Türkiye, yakın coğrafyadaki ülkelerin can simidi oldu. Mal temin edebilecekleri en yakın ülke Türkiye olduğu için. 2022 yılında bunun sonuçlarını göreceğiz. Geçen yıl müşterilerimizi sevindirebilmişsek onlar bu yıl aynı şekilde mal almaya devam edeceklerdir. Bunu önümüzdeki aylar gösterecek ama biz en azından 2022 yılını 2021 yılında yaptığımız ihracatın yüzde 5 üstünde kapatmalıyız. Bunun üstünde çıkan rakamlara sevineceğiz. Vietnam, Hindistan ve Çin gibi büyük oyuncular var. Bunların çoğunun önünde lojistik engeller mevcut. Lojistik fiyatları dengelenince talep canlanacak. 2021 yılına göre artı yüzde 5 artışı kafamıza yazdık.

PERSONEL BULAMIYORUZ

● Sektörün dünya pazarından pay alması mümkün mü? Bunun için neler yapmamız gerekiyor?

Şu anda zor. Çünkü Türkiye, deri ve deri mamülleri sektörü açısından limitli bir kapasiteye sahip. Gençler maalesef sektörlerimizi tercih etmiyor. Bu konuda ciddi bir PR çalışması yapacağız. Amacımız fabrikalarda yeni jenerasyonun çalışmasını sağlamak. Çünkü ciddi personel sıkıntısı yaşıyoruz. Ürün sayısının artması için personel gerekiyor.

DİJİTAL DÜNYAYA İYİ ENTEGRE OLDUK

Dünyada e-ticaret giderek büyüyor. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Biz Türkiye'de bu konuda en iyi yol almış sektörüz. 2020 Haziran ayında Türkiye'nin ilk sektörel sanal fuarını biz gerçekleştirdik. Bunu yaparken firmaları sanal dünya ile tanıştırdık. Perakende işletmeleri bugün e-ticarete sokmak çok kolay ama fabrikadan toptan satış yapan bir firmayı dijitalleştirmek çok zor. Biz bunu başardık. Ege'de dijital dünyaya entegre olmuş çok iyi bir deri sanayisi var. Bunu biz çok kısa sürede ve pek çok sektörden de önce gerçekleştirdik.

MERT ALPDÜNDAR