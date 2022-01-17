İstanbul Rumeli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.