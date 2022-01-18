Duayen başkan ile yola devam

İzmir Demir İşleri Odası genel kurulunda tek liste ile seçime giren Başkan Atilla Almaç, 4 yıl için daha üyelerden güvenoyu aldı. 1.Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda yapılan genel kurula İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da katılırken, kongrenin divan başkanlığını Türkiye Madeni Eşya Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Oto Tamirciler Odası Başkanı Necdet Heppekcan üstlendi. Oda Başkanı Atilla Almaç, açılış konuşmasında esnaf teşkilatında görev yapmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

TEŞKİLAT BÜYÜĞÜMÜZ

Yeni dönemde aynı çizgide hizmet vermeyi sürdüreceklerini belirten Almaç, "Esnaf camiasına hizmet vermekten her zaman gurur duydum, büyük keyif aldım. Önümüzdeki süreçte de esnaf sanatkarların sorunlarına çözüm aramak önceliğimiz olacak. Özellikle avantajlı finans kaynakları yaratmak için çalışmalar yapacak, üyelerimizin bilgi ve becerilerini artırmak için mesleki komisyon kuracağız. Bölge toplantılarını devam ettirecek, birlik ve beraberliğimizi artıracak sosyal aktiviteler gerçekleştireceğiz" dedi.

Almaç ile uzun yıllar birlikte çalıştığını hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "Atilla Almaç zaman zaman fikrine başvurduğum, çok sevdiğim değerli bir ağabeyimdir. Teşkilat büyüğümüz olarak tanımaktan ve birlikte çalışmaktan son derece mutluyum. Odanızın her çalışmasına destek verdik bundan sonra da yanınızdayım. Sorunları bakanlıklarla, İzmir Valiliğiyle, Büyükşehir Belediyesiyle ve çalıştığımız kurumlarla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Seçimde Almaç üyelerden yeniden güvenoyu alırken oda yönetim kuruluna Ertuğrul Koçyiğit, Bekir Temizsütlü, Cemil Işıkçı, Faik Levent, Ali Bahit, Akın Öz, Hasan Ekiz, Murat Bozdemir, denetim kuruluna ise Gökhan Abacıoğlu, Alp Arslan Tüzgen ve Tuncay Koyuncu seçildi.

JOKER YÖNETICI

ESNAF teşkilatının kıdemli başkanlarından olan Almaç, teşkilatta ihtiyaç duyulan her yerde hizmet vermesiyle tanınıyor. Bu nedenle Joker Başkan olarak da anılan Almaç, İzmir Şoförler Odası yöneticiliğiyle teşkilata girdikten sonra 10 yıl İzmir Oto Tamircileri Odası'nın başkanlığını yürüttü. Bir dönem İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yönetim kurulu üyesi ve başkanvekili olarak görev de alan Almaç, 1995'ten bu yana İzmir Demir İşleri Odası Başkanlığını sürdürüyor.