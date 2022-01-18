  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak.

18.01.2022, 08:59

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 17 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 31 Ocak - 7 Şubat 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda yapacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...