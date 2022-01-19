Evde bakım ödemeleri hesaplarda

BAKIMA ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım ödemesinin 1798 TL'den 2 bin 299 TL'ye çıkarıldığının müjdesini verdi. Yanık, "Toplam 957 milyon TL'yi hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" dedi.

ARTIŞ ŞUBAT'TA

BAKAN Derya Yanık, evde bakım yardımının artırıldığını belirterek, "Vatandaşlarımıza ödemeleri Şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" görüşünü dile getirdi.

■ FATMA GÖKSU