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Haberler Ekonomi OKT Trailer 200 personel alacak

OKT Trailer 200 personel alacak

19.1.2022

OKT Trailer 200 personel alacak
eyler sektörünün köklü firmalarından OKT Trailer artan ihracat talepleri doğrultusunda 4. fabrika yatırımını hayata geçiriyor. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, projenin ilk etabı için 100 kişilik istihdam sağlayacaklarını söyledi. Özel ürünleri ile 50'den fazla ülkede geniş filolara özel çözümler sunduklarını ifade eden Maraş, "2013 yılından bu yana 600'e yakın kişinin kalifiye eğitimine katkı sağladık. Kadın istihdamını ön plana çıkardık. 1. etap için kaynak operatörü, montaj operatörü ve otomotiv boyacıları alacağız. 2. etabın tamamlanması ile toplam 200 kişinin istihdamını gerçekleştireceğiz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE