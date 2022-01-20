Karadeniz gazı hattına 21 Şubat’ta başlanıyor

TÜRKİYE'NİN en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya ulaştıracak olan hat için ilk boru 21 Şubat tarihinde döşenmeye başlanacak. Deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirilirken, çalışmaların takvimi de netleşti. 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023'te bitecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız, hizmete alacağız. Artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek" açıklamasında bulunmuştu. ■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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