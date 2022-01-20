Piyangocu esnafı yine Çakmak’ı seçti

İzmir'deki esnaf odalarında kongre heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanlığı seçimine yine tek aday olarak giren Paşa Çakmak, tekrar göreve seçildi. Üyelerden güvenoyu alan Çakmak, Yeni Asır'a "Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelere yeni dönemde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm esnafımıza bana güvendikleri için teşekkür ederim" dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeki genel kurulda diğer oda başkanlarının da desteğini alan Çakmak, "Kazanan odamız ve üyelerimiz oldu" ifadelerini kullandı. Çakmak başkanlığındaki yeni yönetimde şu isimler yer aldı: Cemil Altuntaş, İsmail Kanık, Veysel Baloğlu, Hüseyin Atmaca, Elibol Göçer, Fadime Tün, Hüseyin Uluğ, Alparslan Çam, Dursun Yazıcı, Türker Deveci, Ali Öz, Özcan Sevimli, Papatya Sertdemir. ■ TOLGA TEKİN