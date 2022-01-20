‘Zam için hazırlanıyoruz’

REKABET Kurulu, zincir marketlere verilen 2.7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararını yayınladı. Market fiyatlarına organize şekilde yapılan zam yazışmaları gün yüzüne çıktı. Yazışmada bir market görevlisinin zam için hazırlık yapıldığını yazarak diğer marketlere fiyatları sorduğu belirlendi. Yazışmalarda bir tedarikçi de, zam yapmayan marketleri "Abi bu ne şaka mısınız? Fiyatları neden geri çektiniz" diye uyarıyor. Kurul marketlerin kartel niteliğinde anlaşma sağladıklarına kanaat getirdi. Soruşturmada BİM'e 958.1 milyon lira, CarrefourSA'ya 142.4 milyon, Migros'a 517.6 milyon lira ve A-101'e 646.5 milyon lira olmak üzere 5 zincir markete toplamda 2.6 milyar lira idari para cezası verildi.

LÜTFEN DÜZELTİN

Kararda marketlerin birbiri ile mesajlaşarak satış fiyatlarının belirlenmesine ve bilgi alışverişinden doğan ihlallere ilişkin 26 tespit yer aldı. Bir market görevlisinin mobil cihazından alınan WhatsApp görüşmesinde Carrefour- SA'da çalışan kişi yetkiliye, "Bugün BİM'den fiyat aldırıyorum. Fiyat elime geçtiğinde paylaşırım" diyor.

Yine dosyada bir WhatsApp grubunda Savola ile Migros çalışanı arasındaki şu konuşmaya yer verildi. Savola çalışanı: Adamlar düşecek, lütfen fiyatı düzeltin. Migros çalışanı: A-101 4,5 litre 39,95 değil mi? 4 litre parite 35,5 geliyoruz zaten. Savola çalışanı: Konuşalım. Fiyat geçişi attım. 5 litre ve 4 litreler için A101 ile birlikte organize etmemiz lazım. Cuma kaçta gelelim? Migros çalışanı: Cuma 15.00 organize edelim. Zam yapacağız, hazırlanıyoruz." ■ HAZAL ATEŞ