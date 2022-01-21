Araç kiralamada “kara liste” hukuka aykırı

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama sektöründe yaygın kullanılan kara liste uygulamalarıyla ilgili ilke kararı yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan kararda, araç kiralamada "kara liste" adı verilen birtakım yazılım, program ve uygulamalara başvurulduğu, bunlar sayesinde araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin işlendiği, veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını da içeren bilgilerin yer aldığı belirtildi. Kişisel veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olması gerektiğine karar verilirken, sorumluları hakkında, kanun hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği belirtildi.

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