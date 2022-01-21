Batıçim’deki davada ilk raund Çiftay’ın

AYDIN ailesine ait Ankara merkezli Çiftay İnşaat'ın yüzde 30'unu 95 milyon dolara satın aldığı Ege Bölgesi'nin sanayi devi Batıçim'de genel kurul toplantıları üzerinden başlayan hukuki mücadelede ilk raund sonuçlandı. Şirketin diğer ortaklarından Ünal Ailesi üyesi Feyyaz Ünal tarafından İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 26 Ekim 2021 tarihli genel kurul ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararlarının iptali ve görevli atanması talebi ile açılan dava sonuçlandı. Mahkeme davanın reddine karar verdi. Öte yandan Feyyaz Ünal, İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde şirketin 2 Aralık 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararların butlanına veya iptaline karar verilmesi için de dava açmıştı. O davanın da önümüzdeki günlerde görüleceği kaydedildi. ■ ÖZEL HABER

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