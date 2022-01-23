Güleroğlu ve Kaya başkanlığa seçildi

İzmir esnaf odalarında seçimler tüm hızıyla devam ederken, İzmir Emlak Konisyoncuları Odası (İZEKO) ve İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası olağan genel kurulları dün tamamlandı. İki oda da tek adayla seçime giderken, İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası'nda Yıldırım Kaya, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası'nda ise Mesut Güleroğlu başkan seçildi.

451 ÜYENİN OYUNU ALDI

İzmir Emlak Komisyoncuları Odasının Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'ndaki genel kurulunda mevcut Başkan Mesut Güleroğlu, tek aday olduğu seçimi 451 oy ile kazanarak güven tazeledi. Başkan Güleroğlu, İZEKO'daki 5'inci dönemine girerken yönetim kurulunda Gönül Vural, Bedi Yazıcıoğlu, Ali Kavaklı, Şenay Gündoğan, Emre Gülşen, Ali Ceyran, Aytekin Delibaş, Serkan Çelik, Ebru Yazıcı ve İbrahim Güdücü asil üyeler olarak yer aldı. Denetleme Kurulu'nun asil üyeleri ise Ergun Kösecioğlu, Muhittin Toman ve Adem Uçar oldu.

GÖREV DEĞİŞİMİ YAŞANDI

İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası'nda ise bayrak değişimi yaşandı. Odanın mevcut başkanı Ali Topal başkan adayı olmadı ve Yıldırım Kaya'nın yönetiminde yer aldı. Yıldırım Kaya tek aday olarak katıldığı seçimde 23 oyla başkan seçildi. Yıldırım Kaya'nın yönetim kurulunda Ali Topal, Akın Karakaya, Hakkı Bay, Mehmet Budak, Cafer Kol, Nedim Yayla, Murat Arslan, Ahmet Kaynak, Hüseyin Şengül ve Hacı Hüseyin Aygün yer aldı. Denetim kurulu asil üyeleri ise Hikmet Dağcı, Özgür Söğütlüyayla ve Levent Kömürcü oldu. ■ MERT ALPDÜNDAR/ERCAN AKGÜN