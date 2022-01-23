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Haberler Ekonomi Tireli kestane üreticileri üretim artışından umutlu

Tireli kestane üreticileri üretim artışından umutlu

23.1.2022

Tireli kestane üreticileri üretim artışından umutlu
İZMİR Tire'de yıllardır 'kestane kanseri' ile mücadele eden üreticinin imdadına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti. "Tarımda 35'in İzi" projesi kapsamında ilçede 54 üreticiye dal kanserine dayanıklı toplam 2 bin 282 kestane fidanının dağıtılmasının ardından fidanlar toprakla buluştu. Kestane kanserine dayanıklı "Bouche de Betizac" türü fidanlar Tireli üreticinin yeni umudu oldu. Üreticiler, "Kuruyan ağaçlarımızı kesmek zorunda kaldık. Yeni dağıtılan fidanlar 114 dekar alana dikildi. Kestane üretimini canlandıracak uygulamadan umutluyuz" dedi. ■ NADİR UYSAL