Vanalar geçici kapansa da doğalgaz depoları yeter

İran teknik bir arıza nedeniyle Türkiye'ye gönderdiği doğalgazın 10 gün boyunca kesintiye uğrayacağını açıklarken, Türkiye'nin bugünleri görerek daha önce aldığı önlemler kapsamında hayata geçirdiği doğalgaz depolama tesislerinin ne kadar doğru birer yatırım olduğunu da gözler önüne serdi. AK Parti iktidarı öncesinde gerek İran gerekse Rusya kış aylarında vanayı kapatarak Türkiye'yi gazsız bırakma tehdidi savururken, gelinen noktada alınan önlemlerin stratejik olarak doğruluğu da ispatlandı.

YÜKSEK TÜKETİMİ OLANLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide tam bağımsızlık parolasıyla enerji çeşitliliği, arz ve tedariğinde çağ atlayan Türkiye, gaz kesintisini konutlara hiç yansıtmayacak. Bunun için gerekirse Tuz Gölü ve Silivri depolama tesislerinde depolanan doğalgaz kullanılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önceki gün Türkiye'ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağının bildirildiğini açıklamıştı. Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yalnızca yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle kısmi kısıtlamalar olacağını açıklayan Bakanlık, alınan önlemler sayesinde konutların hiçbir şekilde kesintiden etkilenmeyeceğini açıkladı

KARA KIŞIN GÜVENCESİ

Türkiye'nin bugünleri görerek doğalgaz depolamada aldığı önlemler, enerjide ne kadar vizyoner hareket edildiğini de bir kez daha gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tuz Gölü Depolama Tesisi hizmete alınmadan önce sarfettiği "Doğalgaz arz güvenliğini teminat altına alacak bir sistemi kurmak istiyoruz" sözleri de sistemin amacına ulaştığını ortaya koyarken, doğalgaz depolama tesislerinde toplam doluluk oranı da yüzde 75'leri aştı. Halihazırda Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi 1 milyar metreküp, Silivri Depolama Tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Kış öncesi Tuz Gölü yer altı deposu tam olarak doldurulmuştu. 2023'te 5.4 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisinin tamamının devreye girmesiyle birlikte yalnızca bu tesis tek başına Türkiye'nin gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek. Diğer tesislerle birlikte 2023'te toplam kapasitenin ise 10 milyar metreküpe ulaşması amaçlanıyor.

ERTUĞRUL GAZİ GÖREVDE

BOTAŞ'ın inşa ettirdiği Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi de yine en sağlam güvencelerden biri. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi yaklaşık 110 milyon metreküp doğalgaza eş değer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip olup, bunun günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak Ulusal Doğalgaz İletim Şebekesine verebiliyor. Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nin yapım çalışmaları ise devam ediyor.

YALANLARI YINE TUTMADI

İRAN'IN Türkiye'ye gaz akışını teknik bir arıza sebebi ile durdurması sonrası, muhalefet çevrelerince yönetilen sosyal medya hesaplarından da yine yeni bir provakosyona kalkışılmasına sebep oldu. Muhalefet çevrelerince Türkiye'nin İran'a doğalgaz parasını ödemediği için gazın kesintiye uğradığı iftirası ortaya atılırken, İranlı doğalgaz uzmanları ise yaptıkları açıklamalarda, İran'ın kendi ülkesine bile gaz vermekte sıkıntı yaşadığını duyurdu. Arızanın giderilmesi ile birlikte 30 Ocak gibi Türkiye'ye gaz akışı yeniden sağlanacak.

2023'TE KARADENIZ GAZI HANELERDE

Türkiye, Fatih Sondaj Gemisi ile Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğalgazı 2023 yılında hanelere ulaştırmayı hedefliyor. Bu doğalgazın hanelere ulaştırılması ile birlikte Türkiye, enerjide yeni bir dönemin kapısını daha aralayacak

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA