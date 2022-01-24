Kadın girişimciler iklim krizi için harekete geçti

MANİSA'DA kadın girişimciler Gözde Aytaç ile Ayşe Taşkan, her geçen gün artan iklim krizlerine yenilerinin eklenmemesi ve çocukların erken yaşta eğitilerek olası risklerden uzak tutulması amacıyla Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği'ni (GİÇED) kurdu. Dernek yönetimi Gamze Elverişli, Nurefşan Çakmak, Hande Karadeniz, Asena Çayırlı'dan oluştu. Derneğe Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Uygur ve Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri'nin de destek verdiği bildirildi. Dernek Başkanı Aytaç, "Günümüzde bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle risk altında" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK