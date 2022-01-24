‘Merdiven altı işletmelerle sıkı mücadele edeceğiz’

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunda üye esnafın 284 oyunu olarak başkanlığa seçilen Mustafa Güvenli, ilk röportajını Yeni Asır Gazetesi'ne verdi. Hafta Başı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu olan Güvenli, yeni dönemde yapacakları çalışmaları anlattı.

10 YILDIR GÖREVDEYİM

Güvenli, "Sektörümüzün en büyük problemlerinden biri merdiven altı işletmeler ve haksız rekabet. Merdiven altı işletmeler kayıtsız olarak çalışıyor. Vergi falan ödemiyorlar. Onlar 5 liraya paça yaparken, vergi ödeyen oda üyesi esnafımız haksız rekabetle mücadele etmeye çalışıyor. Bu konu bizim için önemli. Kayıtsız olan esnafımıza gideceğiz. Bunları kayda almayı planladık. Ekipler kurarak bu arkadaşlarla görüşüp odamıza kaydolmalarını ve vergi mükellefi olmalarını nı isteyeceğiz" dedi.

● Mustafa Bey odada daha önce yaptığınız görevlerle ilgili bilgi verir misiniz?

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nda 10 yıl önce rahmetli başkanımız Mehmet Turun'un yönetim kurulunda görev aldım. O tarihten sonra yönetimde görev yapmaya başladım. Başkanımız rahmetli olduktan sonra Mehmet Turun'un başkanvekilliğini yapan Muharrem Karakuş'u başkan olarak atadık. Daha sonra üyelerimizin oylarıyla başkan seçildim.

● Uzun yıllar sonra odanın yönetim kadrosu değişmiş oldu. Sizin yeni yönetimle birlikte odada yapmak istedikleriniz nelerdir?

Esnaf odası olarak üyelerimize en üst düzeyde hizmet vermeye çabalayacağız. Bize kayıtlı olan kuru temizlemeciler, yorgancılar, fasoncular, pikocular, halı yıkamacılar ve terzilerimiz var. Üyelerimizin ana ihtiyaç maddelerini uygun fiyattan alarak onlara ulaştıracağız. Örnek vermek gerekirse; terzilerimizin ana ihtiyaç maddelerinden fermuar, bobin gibi ürünler için fabrikalarla anlaşma sağlayacağız. Bu ürünleri terzilerimize uygun fiyata vermek istiyoruz. Üyelerimizin arızalanan makinaları konusunda oda olarak devreye gireceğiz. Bir fon oluşturmaya çabalayacağız ilk altı ay içerisinde. Nakite ihtiyacı olan üyelerimize bu fondan faizsiz kredi vereceğiz.

ELEKTRİKTE İNDİRİM

● Terziler ve konfeksiyoncuların en büyük sorunları neler? Bu sorunların ortadan kalkması için neler yapacaksınız?

Sektörümüzün en büyük problemlerinden biri merdiven altı işletmeler ve haksız rekabet. Merdiven altı işletmeler kayıtsız olarak çalışıyor. Vergi ödemedikleri için haksız rekabete neden oluyorlar. Bu yüzden üyelerimiz mağdur oluyor. Bu kesimi odamıza üye kaydetmek kısa sürede harekete geçeceğiz. Bu süreçte girdi fiyatlarımız da çok zamlandı. Ana maddelerimizde ciddi fiyat artışları oldu. Kuru temizlemeci eskiden bir varil ilaç alırken şimdi 10 kişi toplanıp bir varil ilaç almaya çabalıyor. Elektrik faturalarımız da ciddi bir maliyet oluşturuyor. Elektrikte odamıza indirim yapılması için birliğimize bir öneri sunduk. Onlar da bu konuda çalışmalar yapıp, Bakanlıkla görüşecek. Eğer yapabilirsek bir indirim almaya çabalayacağız.



Eleman sıkıntımızı çözmemiz gerekiyor

Esnafın en büyük derdi yetişen eleman bulamamak. Ülkemizde çıraklık kültürü neredeyse yok olmuş durumda. Sizin bu konuda çalışmalarınız var mı? Eğitim alanında projelerimiz devam ediyor. İŞKUR ve KOSGEB aracılığıyla eğitimlerimiz devam ediyor. Makine eğitimi, kalıp kursu eğitimi ve bilgisayar eğitimlerimizi hızlandıracağız. Eleman sıkıntımız çok büyük. Bunun çözümü için seri hareket etmemiz gerekiyor. Bizim bünyemizde hocalarımız var. Hocalarımız bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımıza iki ay kurs verecek. Eğitimin diğer kısmında da üyelerimizin yanına göndererek oralarda pişmelerini sağlamak istiyoruz.

MERT ALPDÜNDAR