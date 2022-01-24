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Haberler Ekonomi Oto ekspertiz raporuna SMS ile ulaşılabilecek

Oto ekspertiz raporuna SMS ile ulaşılabilecek

24.1.2022

Oto ekspertiz raporuna SMS ile ulaşılabilecek

ULUSLARARASI Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu belirterek "SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceğiz." dedi. Çınargil, şirketin tanıtım toplantısında, "Bu derneğin üyesi ekspertiz firmaları, datalarını bir havuzda birleştiriyor. Kendi ekspertiz noktalarını bu sisteme dahil edecekler. Tüm ekspertiz raporlarını müşteri görebilecek. Buna liderlik ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.