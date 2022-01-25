İhtiyaç sahiplerine ek 450 milyonluk kaynak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladıklarını açıkladı. Hazırlanan ek kaynak ile önceliklerinin kış aylarındaki ihtiyaçların karşılanması olacağını ifade eden Bakan Yanık, bu kapsamda ilk etapta 220 milyon TL'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldığı bilgisini verdi. SYDV'lere aktarılan kaynağın Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olduğunu ifade eden Yanık, "Hazırladığımız ek kaynağın 2. kısmı olan 230 milyon TL'sini ise Şubat sonunda vakıflarımıza aktaracağız" dedi.

HER AY YATIRILIYOR

KIŞ mevsiminin zorlu şartlarında vatandaşları yalnız bırakmamak için kaynaklarını kullandıklarını belirten Bakan Yanık, "Bu kapsamda 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladık. Bakanlığımızın sunmuş olduğu desteklerin ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin kullanılması için çalışmalar yapıyoruz. SYDV'lerimize her ay düzenli olarak kaynak aktarıyoruz" diye konuştu.