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Haberler Ekonomi İzmir’de ekmeğe bir zam daha kapıda

İzmir’de ekmeğe bir zam daha kapıda

25.1.2022

İzmir’de ekmeğe bir zam daha kapıda
İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) 26 Ocak çarşamba günü yapılacak meclis oturumuna yetiştirilmesi beklenen önerge oylanıp kabul edilirse kentte 27 Ocak Perşembe gününden itibaren 230 gramdan 210 grama düşürülecek ekmek 3 TL'den satılacak. İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır'ın verdiği bilgiye göre önerge bu hafta görüşülemezse karar Şubat ayı meclisine sarkacak fakat bu hafta olmasa da önümüzdeki ay ekmeğe zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Artan maliyetler nedeniyle bu kararları almak zorunda kaldıklarını belirten Sağır; "Diğer illerde de ekmeğin fiyatı zamlandı. Biz de o yolda bir çalışma yapacağız. Niyetimiz 3 TL yapmak" dedi.