‘Tarımda güneş enerjisi kullanımı yaygınlaşmalı’

Tarım Hukuku Derneği Başkanı avukat Arsin Demir, tarımın ülkenin en stratejik sektörlerinin başında geldiğini belirterek, sağlanan desteklerin daha da artırılması gerektiğini söyledi. Çiftçilerin sürekli artan maliyetlerin altında ezilmemesi ve tarlalardan uzaklaşmamaları için üretimde güneş enerjisinden yararlanılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Demir, "Ülkemiz tarımsal ürün, çeşitlilik ve kalite bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Enerji maliyetlerine karşı bir çaremiz var o da yenilenebilir enerji. Ülkemizin her köşesinde güneş enerjisinden faydalanabiliriz" ifadelerini kullandı. Özellikle gıda üretimi yapan firmaların çatılarına GES kurabildiğini ifade eden Dernek Başkanı Arsin Demir, şunları söyledi:

ÇİFTÇİYE MALİ DESTEK GEREK

"Üretim maliyetlerinin ciddi oranda artması çiftçiyi zorluyor. Mevzuatta yapılacak bir kaç değişiklikle üreticimiz rahatlıkla tarlasına, bahçesine güneş enerji santrali kurabilecektir. Devletimiz üreticilerimizi bir an önce bu santrallerin kurulması için mali açıdan desteklemelidir" diye konuştu.

TOLGA TEKİN