Cari işlemler hesabı 2022’de fazla verecek

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın idare merkezinde düzenlenen "Enflasyon Raporu 2022-I Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, orta vadeli tahminler üretilirken başlangıç noktası olarak iktisadi görünümü esas aldıklarını söyledi.

HİÇ SATIŞ YAPMADIK

KAVCIOĞLU, enflasyondaki yükselişte temel mal, gıda ve enerji gruplarının öne çıktığını belirtti. İstihdam artışının devam etmesini öngördüklerini vurgulayan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Altın ve enerji hariç yıllık cari dengedeki iyileşmenin sürmekte oluğunu görüyoruz. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak ülke risk primini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, istihdam artışının devam etmesini ve cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz. 20 Aralık'ta da hiç satış yapmadık" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK LİRASI ÖNCELİKLİ GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ

"Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz" diyen Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttik. Bir önceki rapor dönemine göre Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 4,2 puan artırırken gıda fiyatları varsayımındaki artıştan 2,5 puan katkı geldi. 2023 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 7'den yüzde 8,2'ye yükselttik" ifadelerini kullandı.