Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık uyarısı

TİCARET Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin tüketicilere uyarıda bulundu. Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan duyuruya göre, sosyal medya platformları, dolandırıcıların sahte profillerin arkasına saklanmasını veya gerçek hesapları ele geçirmesini sağlıyor. Genel Müdürlük şüpheli sitelere veya hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

SAHTE ÖDÜL ÇEKİLİŞİ

Dolandırıcılar, kişilerin güvenini kazanmak için tanıdıkları biri gibi davranırken, bu kişiler, para ve kişisel bilgi istemeden haftalarca dolandıracakları kişiyle sohbet edebiliyor. Duyuruda, sosyal medyada yaşanan dolandırıcılık olayları şöyle sıralandı: "İş ve yatırım dolandırıcılığı, sahte ödül, çekiliş ve piyango dolandırıcılığı, romantik dolandırıcılıklar, abonelik tuzakları, sahte 'influencer' sponsorlukları, piyasa fiyatının çok altında fiyatlı cep telefonları ve diğer elektronik cihazlar için reklamlar, kimlik avı dolandırıcılıkları."