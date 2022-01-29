Engelli maaşı bin 298 lira oldu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2030 engelsiz vizyon programı çerçevesinde engelli vatandaşların önündeki engeller birer birer kaldırılıyor. Son 20 yılda engelli vatandaşlara yapılan yardımlar artırıldı. 2002'de yüzde 40-yüzde 69 engeli bulunan engelliye 24 lira aylık verilirken 2022'de bu rakam 865 liraya çıkarıldı. 2002'de yüzde 70 ve üzeri engeli bulunanlara verilen 24 liralık maaş da bu yıl bin 298 liraya yükseltildi. Evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısı 2007 yılında 28 bin 583 iken bu sayı yaklaşık 18 kat artarak 2021 yılında 535 bin 700'e ulaştı. Engellilere hizmet veren yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2002 yılında 21 iken bu sayı 2021 itibarıyla 104'e ulaştı.

■ FATMA GÖKSU