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İçişleri Bakanlığına 22 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak

İçişleri Bakanlığına 22 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte aranılan şartlar yer aldı.

30.01.2022, 09:50

İçişleri Bakanlığına 22 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İçişleri Bakanlığına 22 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...