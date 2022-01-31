NASA’nın 1 milyon dolar ödüllü projesine Aydın talip

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1 milyon dolar ödüllü "Derin uzay gıda yarışması" konulu uzayda uzun süreli beslenebilmeyi sağlayacak proje yarışmasına Aydın da katılacak. ADÜ Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX AR-GE (BAP) firması 1 milyon dolarlık ödüle talip oldu. Firmanın Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, bu konuda yaklaşık 15 yıldır çalışmalarının olduğunu, ödüllü yarışmaya da bu projeleriyle katılacaklarını açıkladı.

FİRMA YARIŞACAK

Bir çok medeniyete beşiklik etmiş Menderes Vadisi'nin gerek yetiştirdiği ürünler gerekse taşıdığı değerlerin insanlığı faydalı işlere dönüşmesi için çalıştıklarını belirten Başlık, şunları söyledi: "Bu ödülü kazanmanın en önemli kriteri teknolojiyi minimum kaynak ve atıkla hazırlamak olacak. Gıda teknolojisinin sınırlarını zorlayacak, geleceğin kaşiflerinin sağlığını koruyacak inovatif projeler yarışacak. Geliştirdiğimiz HBX2371-immünextraT13'ün içeriğinde çok yüksek oranda omega yağ asitleri, vitaminler, mineraller ve proteinler yer alıyor. Bunların bozulma riskinin olmaması projemizi önemli kılıyor. HBX 2371-immünextraT13 adlı buluşumuz tam da bu ödüllü yarışmanın içeriği olan özelliklere sahip. Stratejik ürünümüzle bu yarışmaya katılacağız."

■ İHSAN KARATAŞ