‘Ekmek fiyatının 5 lira olması söz konusu değil’

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını belirterek, "4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Balcı, bazı basın yayın organlarında yer alan ekmeğin 4 ve 5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Balcı, şöyle devam etti: "Bizler, Ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğalgaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz."

Başkan Balcı ayrıca, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.