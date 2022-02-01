Sanatçılara da vergi istisnası

SOSYAL medya üzerinden gelir elde edenler için uygulanan vergi istisnası 1 Ocak itibariyle sanatçılar için de geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltıldığını belirterek, "Sanatçıları gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880 bin lirayı) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden müstesna" dedi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğle sosyal medya üzerinden gelir elde edenlere yönelik vergi uygulamalarına açıklık getirildi. Buna göre, bu yıl için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Sosyal medya üreticileri gibi sanatçılar da vergi istisnadan yararlanacak. Sanatçılara yönelik vergi istisnası konusu Meclis gündemine taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "eser niteliğindeki çalışmalar" için vergi istisnasından yararlanıldığına dikkat çekti.

Bakan Nebati, "Gelir Vergisi Kanunu 18'inci maddesinde ressam, bestekâr, hattat, heykeltıraş, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların yasal mirasçılarının hikâye, şiir, roman, makale, film, kitap, fotoğraf, radyo ve televizyon senaryo, oyun gibi eserlerini satmak, haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde edilen hasılat, gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarı aşmamasıyla kaydıyla gelir vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. Bu tutar 2022 yılı için 880 bin liradır" dedi. Nebati, sanatçıların ürettiği eser mahiyetindeki çalışmaları için anılan istisnadan faydalanılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, söz konusu istisnanın sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükünü azalttığını ifade etti.

TUTARIN AŞILMAMASI LAZIM

İstisnadan yararlanmak için tutarın aşılmaması gerekiyor. Gelecek yıl için belirlenen tutar 880 bin lira olup, hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödenecek.

200 MİLYONLUK DESTEK VERİLDİ

Salgınla mücadele döneminde sinema sektörü ve tiyatrolara dört koldan destek sağlandı. Tiyatroculara Telif Fonu'ndan oynadıkları oyun, getirdikleri projeler kapsamında 50 milyon lira bütçe ayrıldı. "Müzik Susmasın" kampanyası kapsamında sanatçılara, özellikle bir geliri olmayan, sıkıntısı olan, daha alt, üst düzey gelirleri olmayan sanatçılara, müzisyenlere 150 milyon liraya yakın destek sağlandı.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA