Bağyurdu Organize’de yatırımlar hız kesmiyor

İZMİR-İSTANBUL Otoyolu üzerinde yer alan, lojistik avantajları ile dikkat çeken ve altyapısı tamamlanan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımların hızı kesilmiyor. Bölgede tüm yatırımlar tamamlandığında 80 fabrika üretim yapacak ve 5 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Sanayicilerin bölgede fabrika yatırımlarını tüm hızıyla sürdürdüğünü dile getiren BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, 2023 yılında fabrika sayılarının 40'a yükseleceğini söyledi.

Halen 1500 olan istihdam sayılarının da 2023 yılında 2500'ü geçeceğini belirten Telseren, "Bölgemizin İzmir Limanı'na yakın olması, İzmir-İstanbul Otoyolu ve İzmir-Ankara Karayolu üzerinde yer alması yatırımcılara büyük bir lojistik avantaj sağlıyor. Kemalpaşa'da kurulan lojistik köy de önemli kolaylık sağlayacak. O nedenle yatırımcıların bölgemize ilgisi hiç azalmıyor. İstanbul'da faaliyet gösteren firmalar bile bölgemizde yatırım kararı alıyor" dedi.