Erkunt Traktör, artık kendi motorunu üretiyor

Türkiye'nin önde gelen traktör üreticilerinden olan Erkunt Traktör, ülke sanayisi için yaptığı büyük yatırımlar ve AR-GE çalışmaları sonucu artık kendi motorunu da Türkiye'de üretmeye hazırlanıyor. Erkunt, yeni motorun lansmanını da Fuar İzmir'de yapmayı planlıyor. 02-06 Şubat tarihleri arasında İzmir'de yapılacak Agroexpo Tarım Fuarı'na katılacak olan Erkunt Traktör, sektörün nabzını tutmaya devam edecek. Ürettiği traktörlerin verimli, tasarruflu, çiftçi dostu, üstün teknolojik özelliklerle donatılmış ve ağır şartlara dayanıklı olması için çalışan Erkunt Traktör, dünyadaki son teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor. Firma Türkiye'de ilk defa Common Rail Diesel teknolojisine sahip motorun kullanıldığı traktörleri üreten firma olmasıyla da fark yaratıyor. 18 yıllık Erkunt'un ülke ekonomisinin gelişmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, yerli üretime verdikleri önemi yeni motor projesi ile taçlandırdıklarını söyledi.

ECAPRA ENGINE

Yıllardır hayalini kurdukları yerli motoru 'eCapra Engine' markasıyla sektöre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Saylan, yeni motorla birlikte sektörde büyümelerinin de hız kazanacağını ifade etti. Saylan, "Sektörde birçok ilki uygulamış öncü bir marka olma misyonuna sahibiz. Yeni markamız eCapra Engine, kendi motorumuzu ve bu motor ile kendi traktörlerimizi üretmek adına başlattığımız uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir projenin nihai bir sonucudur. Capra, Latince keçi demek. Biz de 'eCapra Engine' ismini tercih ettik" dedi.

Erkunt Traktör olarak kendi tasarımlarını yaşama geçirdikleri belirten Saylan şunları söyledi: "Kendi topraklarımızda, Türk mühendislerinin Türk çiftçisi ile birlikte tasarladığı traktörlerimizde, yerli üretim motorumuzu kullanmaya başlayacağız. Erkunt motorlar, yakıt tüketimi ve performans açısından tam not aldı. Motorda dışa bağımlı olan Türkiye için devrim niteliğinde bir adım bu. Üretimine Ankara'daki fabrikamızda başlayacağımız, yeni motor ailemiz, çok esnek ve uyarlanabilir bir tasarıma sahip."