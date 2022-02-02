Sahte indirimle aldatma bitiyor

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde tüketicinin aldatılmasını önlemeye yönelik düzenlemeler yapıldı. Vatandaş sahte değerlendirmelerle yönlendirilemeyecek, kredili satışta faiz, vade, maliyet açıkça gösterilecek, internette karşılaştırmalı fiyat sunumu yapılacak, satıcıya şikayet sitelerinde 72 saatlik cevap verme hakkı verilecek. İndirimlere 30 gün şartı geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, indirimli satışlar ve kişiye özel fiyatlar gibi konularda tüketicileri en üst düzeyde koruyacak tedbirleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

TÜKETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEMELER

Ticaret Bakanlığı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde tüketiciyi koruyan düzenlemelere gitti. Yeni düzenlemeler 1 Mart tarihinde yürürlüğe girecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu konuda ispat külfeti reklam verene ait olacak. Yönetmeliğe "reklamlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere 'indirimden önceki fiyat' ibaresi eklendi. Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Değerlendirmeler sadece ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılabilecek.

HAZAL ATEŞ