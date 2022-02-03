Bayındır’da çiçek festivali heyecanı

ÇİÇEĞİN başkenti Bayındır'ı festival heyecanı sardı. Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "6 Şubat Pazar günü Bayındır'ın Turan köyünde ilk kez düzenleyeceğimiz 'Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'ne' herkesi davet ediyoruz" dedi. Uluslararası Çiçek Festivali'nin Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yapılamadığına dikkat çeken Başkan Demirezen, "Bu yıl önce 'Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'ni ardından da 'Uluslararası Çiçek Festivali'ni' gerçekleştireceğiz. İlk kez düzenleyeceğimiz festival büyük önem taşıyor" dedi. Festivalde, "Bayındır Her Mevsim Çiçek Gibi" ana teması işlenecek. En iyi stant yarışması, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerin de yapılacağı festival 17.30'da Hande Ünsal konseri ile sona erecek. ■ NADİR UYSAL

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