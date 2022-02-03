‘Tarımsal yatırımda en avantajlı ülkeyiz’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyanın en büyük 10'uncu tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarım ve hayvancılık yatırımları için bölgesinde en uygun ve avantajlı ülke olduğunu söyledi. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin alanında en büyük fuarı olarak kabul edilen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Fuar İzmir'de törenle açıldı. Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie'nin de katıldığı törende konuşma yapan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan fuarın ülkenin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkardığına işaret etti.

462 MİLYARLIK DESTEK

Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve fuarı organize eden Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan da katılarak konuşma yaptı. Pakdemirli, son 20 yılda tarımda toplam 462 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını, 2022 yılı için belirledikleri 25,8 milyar liralık tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar lira olarak güncellediklerini hatırlattı.

Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 125 artırdıklarını aktaran Pakdemirli, "Ülkeler bazında kendi kendine yeterlilik, Çin'de yüzde 46, Almanya'da yüzde 78, ABD'de yüzde 88 iken bu oran Türkiye'de yüzde 136'dır. Bu veriler, ülkemizin, tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yeterli olduğunu ve net ihracatçı konumda oluğunu tam olarak göstermektedir" dedi. Bakan Pakdemirli daha sonra Balçova Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

İYİ İŞLERİ ALKIŞLARIZ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin de tarımla alakalı bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu gördüğünü belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılan iyi işleri alkışlarız. Bakanlık ve hükümet olarak bu işlere ciddi kaynak ayırıyoruz. Belediyelerin de ekstra kaynak ayırması, vatandaşın ayağına gitmesi bizi memnun eder. Ancak yapılan işlerin ayak izinin daha büyük olmasını arzu ediyoruz."

MERT ALPDÜNDAR