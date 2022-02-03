THY çevreci yakıt kullanmaya başladı

TÜRKİYE başta olmak üzere uçuş ağındaki 128 ülkede doğal zenginlikleri gelecek nesiller için korumaya odaklanan Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı. Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen uçak yakıtı ilk kez dün gerçekleşen TK1823 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Paris Charles De Gaulle Havalimanı uçuşunda kullanıldı.

İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli bir günün yaşandığını söyledi. THY tarihinde ilk kez bir uçakta çevreci yakıt kullanacaklarına dikkati çeken Bolat, "TK 1823 ile ilk defa bioyakıtla kullanılan uçağımız seferine başlayacak. Bu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da misafirlerini konforla ve güvenle taşıyan THY'nin geleceğe açılan yeni bir sayfası" dedi.